Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) verriet am Donnerstag, welchen Vornamen in Deutschland geborene Kinder im Jahr 2018 am häufigsten bekamen. Um zu den Ergebnissen zu gelangen, wurden Daten von mehr als 700 Standesämtern mit insgesamt mehr als einer Million Erst- und Zweitnamen ausgewertet. Die Liste mit den beliebtesten Vornamen wird jährlich seit 1977 veröffentlicht.

"Marie" und "Paul am beliebtesten

Bei den Mädchen sind vor allem die Namen "Marie", "Sophie/Sofie" und "Maria" beliebt. Bei den Jungen stehen "Paul", "Alexander" und "Maximilian" besonders hoch im Kurs.

Betrachtet man nur die Erstnamen, sind bei Mädchen "Emma", "Hannah/Hanna" und "Mia" auf dem ersten Platz. "Ben", "Paul" und "Leon" sind es bei den Jungen.

"Mohammed" in Berlin häufigster Vorname 2018

Für türkisch-arabische Vornamen gibt es eine gesonderte Auswertung: In diesem Ranking platzierte sich "Mohammed" in Berlin als häufigster Vorname für Jungen. In Bremen kam er auf Platz zwei, bundesweit schaffte es der Vorname auf Platz 24.

Statistischer Rückblick

Vor 42 Jahren waren noch "Stefanie" und "Christian" am beliebtesten, vor 30 Jahren landeten "Katharina" und "Christian" in den Top-Wertungen.

