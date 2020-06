Schluss mit Streik?

Greta Thunberg, das Gesicht der ''Fridays For Future''-Bewegung, muss wieder zurück in die Schule.

Schluss mit Klima-Streik? Laut Online-Berichten soll die 17-jährige Klima-Aktivistin Greta Thunberg ab Ende August wieder zur Schule gehen. Das Schweizer Portal "Blick" berichtete, dass Thunberg die gymnasiale Oberstufe absolvieren werde. "Ja, Greta plant, im Herbst wieder zur Schule gehen", sagte ein Sprecher der Klima-Ikone zu "Blick". Informationen darüber, welche Schule die 17-Jährige besuchen wird, gibt es derzeit keine.

Im Schuljahr 2018/2019 nahm sich Greta eine Auszeit von der Schulbank – statt büffeln standen Dutzende Reisen und Klima-Proteste auf dem Programm. So war die junge Schwedin etwa bei Umwelt-Konferenzen, bei der UNO in New York, beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos (Schweiz) und segelte quer über den Atlantik. Große Probleme mit dem Lernen dürfte Greta Thunberg wohl nicht haben: Sie schloss bis dato sämtliche Schuljahre mit Bestnoten ab.