Schockierende Fotos zeigen Mängel in China-Labor

US-Diplomaten sollen nach einem Besuch in einem Labor in Wuhan bereits 2018 vor Sicherheitsmängel und einer Pandemie gewarnt haben.

Ein Artikel der "Washington Post" sorgte vergangene Woche für reichlich Wirbel. Wie das Blatt aus US-Diplomatenkreise erfahren haben will, sollen die Amerikaner bereits 2018 ein Labor in Wuhan vor einem Coronaviren-Ausbruch gewarnt haben. Vor zwei Jahren besuchten die Amerikaner das "Wuhan Institute for Virology" und waren zutiefst besorgt über die Umstände dort.

Laut internen und als sensibel eingestuften Berichten sollen die chinesischen Forscher bereits damals Corona-Viren bei Fledermäusen und deren Übertragung auf den Menschen erforscht haben. Zurück in den USA warnten sie laut "Post" in einem der Berichte ausdrücklich vor einer Pandemie, wie sie nun tatsächlich ausbrach. Besonders die Mängel im Management und in der Sicherheit bereiteten den US-Experten Sorgen. Sie empfahlen US-Präsident Donald Trump sogar Hilfe hinzuschicken, unternommen wurde aber nichts.

Gravierende Mängel

Nun sind seltene Fotos aus dem Wuhaner Labor aufgetaucht. Diese zeugen von teils gravierende Sicherheitsmängel, die neuen Anlass zur Sorge geben. Ein Bild zeigt einen Gefrierschrank, bei der die Versiegelung bereits lose ist, währen ein mit Maske und Handschuhen bekleideter Mitarbeiter eine Schachtel mit tödlichen proben herausnimmt.

Die Fotos wurden im Mai 2018 von der staatlichen China Daily auf Twitter veröffentlicht, nach kurzer Zeit aber wieder gelöscht.

