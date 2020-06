Steckt Christian B. auch hinter dem Verschwinden von Inga (5)?

Der Verdächtige im Fall Maddie war in der Nähe des Tatorts und hat kein Alibi.

Im Fall der verschwundenen dreijährigen Madeleine "Maddie" McCann aus Großbritannien werden immer mehr Details über den inzwischen mordverdächtigen Deutschen bekannt. Der 43-jährige Christian B. ist ein Vergewaltiger und Kinderschänder, seine Strafakte ist lang.

Wie die „Volksstimme“ am Freitag berichtet, könnte der 43-Jährige auch hinter dem Verschwinden der kleinen Inga stecken. Die 5-Jährige verschwand vor vier Jahren spurlos in Wilhelmshof Sachsen-Anhalt. Christian B. hatte damals ein Grundstück ganz in der Nähe des Tatorts erworben. Der mutmaßliche Maddie-Mörder geriet 2016 ins Visier der Ermittler, die Polizei durchsuchte sogar sein Grundstück. Dabei fanden die Beamten nur einen Stick mit Kinderpornos, sie Spur wurde dann nicht weiter verfolgt.

Laut „Volksstimme“ hatte Christian B. für die Tatzeit kein Alibi und soll sich nah am Tatort aufgehalten haben. Inga wurde bis heute nicht gefunden, der Fall bleibt weiterhin ungelöst.

Der Fall Maddie McCann

Am Mittwochabend gaben Bundeskriminalamt (BKA) und Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend bekannt, dass der Deutsche im Fall Maddie unter Mordverdacht steht. "Wir gehen davon aus, dass das Mädchen tot ist", bekräftigte der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, Hans Christian Wolters.