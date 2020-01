Doch anstatt den US-Präsidenten zu treffen, der immer wieder gegen die 17-Jährige schießt, trifft sich Greta Thunberg mit Prinz Charles.

US-Präsident Donald Trump hat Klimaaktivistin Greta Thunberg aufgefordert, andere Länder anstelle der Vereinigten Staaten stärker in den Fokus zu nehmen. Die USA seien "sauber und schön", sagte Trump am Mittwoch in Davos vor Journalisten. Aber es gebe einen anderen Kontinent, "wo Rauch aufsteigt", sagte Trump, ohne Asien, China oder Indien namentlich zu nennen.

"Greta sollte anfangen, sich um diese Länder zu kümmern", empfahl der US-Präsident. Manche Aspekte der Klimadebatte seien seiner Meinung nach ein "Schwindel" sagte Trump, ohne Beispiele zu nenne. Zugleich betonte er, die USA wollten sauberes Wasser und saubere Luft.



Trump hätte Greta Thunberg gerne getroffen

Trump behauptete, er hätte Thunberg gerne in Davos getroffen. "Sie hat mich auf dem "Time"-Magazin ausgestochen", sagte er. "Time" hat Thunberg zur "Person des Jahres" 2019 gekürt.



Die 17-Jährige und der 73-Jährige hatten sich am gestrigen Dienstag ein verbales Fernduell in Davos geliefert. Während Thunberg erneut mit harter Schelte für die Mächtigen für Furore sorgte ("Unser Haus brennt noch immer. Eure Untätigkeit heizt die Flammen stündlich an"), charakterisierte Trump die Klimaaktivisten als Schwarzmaler ("Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und ihre Vorhersagen der Apokalypse zurückweisen.").

Stattdessen trifft Greta Prinz Charles

Der britische Thronfolger Prinz Charles (71) wird beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Mittwoch zum ersten Mal mit Thunberg (17) zusammentreffen. Das teilte das Clarence House, der Sitz des Prince of Wales in London, per Twitter mit.



Charles warnt bereits seit vielen Jahren vor der Klimaerwärmung und sollte am Mittwoch eine Rede bei der jährlichen Konferenz in dem Schweizer Skiort halten. Laut im Voraus verbreiteten Auszügen der Ansprache fordert der britische Royal, dass Konsumenten künftig besser über die Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit von Produkten aufgeklärt werden sollen.