Wegen vieler Toter schlaflose Nächte

Trump versucht, Mitgefühl zu zeigen.

US-Präsident Donald Trump hat den Angehörigen von Corona-Opfern sein Mitgefühl ausgesprochen. Auf die Frage, was er betroffenen Familien mitteilen wolle, sagte Trump dem Sender ABC: "Ich will sagen, ich liebe euch. Ich will sagen, dass wir alles tun, was wir können."

Angesichts von mehr als 70.000 Toten in den USA durch das Virus sagte er: "Ich schlafe nachts nicht, weil ich darüber nachdenke." Es gäbe niemanden, der es schwerer nehme als er. Trump äußerte erneut seine Überzeugung, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal wieder an Fahrt aufnehmen und dass das nächste Jahr sehr erfolgreich werde.

Der Präsident sagte, er wisse aber, dass das nicht über den Verlust von Angehörigen hinwegtrösten könne.