"Zaandam": Trump schaltet sich ein

Trump schaltet sich in Tauziehen um "Zaandam" ein

US-Präsident Donald Trump will sich in das Tauziehen um das Schicksal von mehreren Tausend Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffs "Zaandam" auf dem Weg nach Florida einschalten.

Trump sagte am Dienstagabend, er werde bald mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis sprechen. "Ich werde tun, was das Richtige ist - nicht nur für uns, sondern für Menschlichkeit."

DeSantis hatte erklärt, er wolle das Schiff mit seinen inzwischen acht Corona-Infizierten nicht in den Haufen von Fort Lauderdale einlaufen lassen. "Es gibt Menschen, die auf dem Schiff sterben oder zumindest sehr krank sind", erklärte indes Trump.