Ab 2026: Verlobung mit Luxus-Dinner im Weltall möglich

Tatsächlich möglich! Ab 2026 können Paare ihre Verlobung in einer Raumkapsel erleben – 35 Kilometer über der Erde. Eine Pariser Agentur inszeniert den Antrag mit Menü, Musik und spektakulärer Aussicht.

Bereits jetzt bietet die Agentur ApoteoSurprise eine besondere Variante an: Ring und Botschaft reisen per Wetterballon in die Stratosphäre. Auf 30 Kilometer Höhe zeichnet eine Kamera die gesamte Reise bis zur Rückkehr per Fallschirm auf. Preis: 4.990 Euro.

Verlobung über den Wolken ab 2026

In zwei Jahren soll es noch höher hinausgehen. Paare steigen in eine kugelförmige Raumkapsel, getragen von einem Stratosphärenballon. In 35 Kilometern Höhe serviert ein KI-gesteuerter Roboter namens StellarEmbrace ein Fünf-Gänge-Menü, komponiert von einem Zwei-Sterne-Koch. Dazu gibt es Champagner, eine Musik-Playlist und den Blick auf die Erdkrümmung – ein Erlebnis, das Astronauten als „Overview Effect“ beschreiben.

Der große Moment

Für den Antrag bringt der Roboter eine leuchtende Truhe, die sich mit einem Code öffnet. Das Ring-Etui erscheint – der Antrag erfolgt inmitten von Sternen und Schwerelosigkeit. Nach der Landung wartet eine weitere Überraschung: Das gesamte Erlebnis wurde gefilmt.

Was kostet die Verlobung im All?

Den Preis für die Kapselreise nennt die Agentur auf Anfrage. Zum Vergleich: Stratosphärenflüge von US-Anbietern wie World View Enterprises kosten rund 50.000 Dollar pro Person – ohne Ring oder Inszenierung.

Flitterwochen im All

Die Agentur plant bereits die nächste Stufe: Ab 2029 soll ein Antrag in der Mondumlaufbahn möglich sein. Nach drei Monaten Vorbereitung startet das Paar von Cape Canaveral. Eine Woche verbringen Braut und Bräutigam allein im All – inklusive Antrag vor der Kulisse des Mondes.