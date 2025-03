Abstimmung: DIESE Weltstadt könnte bald autofrei sein

Sollen Hunderte Straßen in Paris künftig für Autos gesperrt werden?

Darüber können die Bewohnerinnen und Bewohner der französischen Hauptstadt am Sonntag abstimmen. Entscheiden sich die Pariser dafür, sollen 500 Straßen in der gesamten Stadt begrünt und zur Fußgängerzone werden. Damit würden 10.000 Parkplätze wegfallen, Autofahrer müssten sich auf Umwege einstellen.

Bürger stimmen ab

Die Wahllokale für die Bürgerbefragung öffnen um 9.00 Uhr. Bis 19.00 Uhr können die knapp 1,4 Millionen eingetragenen Wähler ihre Stimme abgeben. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige in Paris mitwählen. Das Ergebnis wird am späten Abend erwartet.

Welche Straßen genau von der Umwandlung betroffen sein könnten, steht noch nicht fest. Pro Arrondissement, also Stadtbezirk, dürften es etwa 25 Straßen sein. Insgesamt gibt es in Paris mehr als 6.000 Straßen. Etwa 220 von ihnen sind bereits autofrei. Vor allem in der Nähe von Schulen dürfen schon jetzt teils keine Autos fahren.

Dritte Abstimmung in Sachen Verkehrswende seit 2023

Nach den Abstimmungen über das Verbot von E-Tretrollern zum Leihen im April 2023 und höhere Parkgebühren für schwere Autos im Februar 2024 bittet Paris seine Bewohner bereits zum dritten Mal in Sachen Verkehrswende zur Wahlurne. Das Rathaus sieht darin eine Möglichkeit, die Bürger der Stadt einzubeziehen. Die Opposition wirft ihr eine Kommunikationskampagne vor.