Achterbahn im Europapark stehen geblieben: Fahrgäste evakuiert

Schrecksekunde für die Fahrgäste! Wegen einer technischen Defekts hat eine Achterbahn im Europapark angehalten, während sie gerade im Anstieg war.

Deutschland. Am Sonntag kurz nach 12 Uhr erlebten die Fahrgäste der "Silver Star"-Achterbahn im Europapark in Rust bei Freiburg (Baden-Württemberg) eine Schrecksekunde. Wegen einer technischen Störung ist die besetzte Bahn im Anstieg zum Stehen gekommen. Die Fahrgäste mussten evakuiert werden.

"Ich glaube die Silverstar hängt ein bissel fest. Was ist da los?", fragte eine Besucherin, die die Szene beobachtete, auf Twitter. "Am 30.10.22 kam es aufgrund einer defekten Kupplung am Kettenantrieb zu einer ordnungsgemäßen Räumung der Silver Star Achterbahn. Es wird aktuell an einer schnellstmöglichen Wiederinbetriebnahme gearbeitet", antwortete ein Sprecher des Parks unter das Posting.

Ich glaube die Silverstar hängt ein bissel fest ???? was ist da los? #europapark pic.twitter.com/DoZSRKLTWO — ᗰᗩᗪᗪY ???? マディ???????? (@LaMlleMaddy) October 30, 2022

Die Menschen hätten das Gefährt unversehrt über eine Treppe verlassen können, sagte eine Sprecherin des Freizeitparks. Dafür gebe es vorgesehene Rettungspläne. Die Evakuierung soll bis etwa 14 Uhr gedauert haben.

Mit 73 Metern Höhe und einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde zählt die "Silver Star"-Achterbahn den Angaben nach zu den größten und höchsten Stahlachterbahnen Europas.

Ein Defekt an einer Kupplung am Kettenantrieb habe den Stillstand verursacht, sagte die Sprecherin.