Adria-Schleim: Strände sind menschenleer

Touristiker an der norditalienischen Adria beklagen Verluste wegen des Algenschleims, der sich vor der Küste mehrerer Badeortschaften ausgebreitet hat.

Angesichts des Algenteppichs würden viele Touristen an den Stränden von Rimini, Riccione, Fano und Pesaro den Strand meiden. Viele Urlauber seien vor Ende des geplanten Aufenthalts abgereist.

In Fano nahe Pesaro ziehen Touristiker eine magere Bilanz der Sommersaison, die zu Beginn auch vom schlechten Wetter getrübt wurde. "Viele Urlauber sind sofort abgereist, nachdem sie die Lage am Strand gesehen haben, auch wenn sie ihre Anzahlungen in den Hotels dabei verloren haben", kommentierte Luciano Cecchini vom Hotelierkonsortium "Fano Torrette Marotta" laut Medienangaben.

Vor allem an den Küsten bei Venedig, bei Jesolo und insbesondere im Süden bei Ancona schwappt der Schleim an den Strand. Der Algenschleim ist zwar nicht gefährlich, er ist schlicht ekelerregend und übelriechend. Viele Urlauber erdulden den Geruch des Algenteppichs nicht.

Video zum Thema: Algenschleim in der Adria

In Pesaro in der Adria-Region Marken sind viele Strände menschenleer. Die regionale Agentur für Umweltschutz (Arpam) bestätigte zwar, dass die Qualität des Meeres entlang der Küste ausgezeichnet ist. Das Problem ist aber, dass die Badegäste nicht ins Wasser gehen und wegen des ekeligen Geruchs, der von den Algen ausgeht, den Strand meiden.

Strände sind menschenleer

In den Urlaubsorten Rimini und Riccione suchen die Badegäste Swimmingpools auf, um Erfrischung von der Hitze abseits der stinkenden Strände zu suchen. Hotels mit Schwimmanlagen erleben Hochkonjunktur. Erwartet wird, dass immer mehr Hotels und Ferienressorts bei den Behörden Anträge für die Errichtung von Swimmingpools einreichen werden, die in den kommenden Jahren angesichts des erwarteten Klimawandels immer begehrter werden sollen.

Wassertemperaturen von teilweise bis zu 30 Grad - das gab es früher im Mittelmeer nicht. Welche Folgen die Klima-Veränderung auf lange Sicht haben wird, ist heute noch nicht absehbar. In der Adria wollen Biologen und Chemiker in diesen Wochen das Wasser testen. Damit wollen sie sich ein genaueres Bild davon machen, was im Wasser wegen des Klimawandels geschieht.

Der Fischerverband "Confcooperative Fedagripesca" fordert den Einsatz einer Expertenkommission, die die Entwicklung der Algenplage beobachte sowie Unterstützungsmaßnahmen für die Fischer. Vor allem kleinere Boote könnten wegen des Schleims nicht einmal zum Fischen hinausfahren. Dieser behindert die Propeller und macht die Reinigung der mechanischen Elemente sehr schwierig. Die Gefahr ist, dass die Motoren der Fischerboote durch die mit Schleim verstopften Filter schmelzen. Beklagt werden auch Schäden an den Netzen.