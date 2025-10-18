AfD erreicht in Umfrage Rekord-Wert

Die rechtspopulistische AfD (Alternative für Deutschland) erreicht in Deutschland in der wöchentlichen Umfrage des Instituts INSA für die "Bild am Sonntag" einen neuen Höchstwert.

Im Sonntagstrend steigt der Wert um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent, berichtete die Zeitung am Samstag im Voraus. Damit liege die AfD seit 20. September durchgängig vor der konservativen Union (CDU/CSU), die ebenfalls einen Punkt zulege und auf 25 Prozent komme.

© Getty Images

SPD auf der 3

Die SPD (Sozialdemokraten) bleibe als Dritte unverändert bei 14 Prozent. Die Grünen verlieren im Wochenvergleich einen Punkt und erreichen elf Prozent. Die Linke hält ihren Wert von elf Prozent. Das BSW (Bündnis Sarah Wagenknecht) kommt weiterhin auf vier Prozent. Auch die FDP verharrt bei vier Prozent.

Den Angaben zufolge wurden 1200 Personen nach ihrer Wahlpräferenz im Falle einer deutschen Bundestagswahl am kommenden Sonntag gefragt. Die maximale Fehlertoleranz liege bei plus/minus 2,9 Prozentpunkten.