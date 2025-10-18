Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Weidel
© AFP

Platz 1

AfD erreicht in Umfrage Rekord-Wert

18.10.25, 18:49
Teilen

Die rechtspopulistische AfD (Alternative für Deutschland) erreicht in Deutschland in der wöchentlichen Umfrage des Instituts INSA für die "Bild am Sonntag" einen neuen Höchstwert.  

Im Sonntagstrend steigt der Wert um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent, berichtete die Zeitung am Samstag im Voraus. Damit liege die AfD seit 20. September durchgängig vor der konservativen Union (CDU/CSU), die ebenfalls einen Punkt zulege und auf 25 Prozent komme.

alice weidel
© Getty Images

SPD auf der 3

Die SPD (Sozialdemokraten) bleibe als Dritte unverändert bei 14 Prozent. Die Grünen verlieren im Wochenvergleich einen Punkt und erreichen elf Prozent. Die Linke hält ihren Wert von elf Prozent. Das BSW (Bündnis Sarah Wagenknecht) kommt weiterhin auf vier Prozent. Auch die FDP verharrt bei vier Prozent.

Den Angaben zufolge wurden 1200 Personen nach ihrer Wahlpräferenz im Falle einer deutschen Bundestagswahl am kommenden Sonntag gefragt. Die maximale Fehlertoleranz liege bei plus/minus 2,9 Prozentpunkten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden