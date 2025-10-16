Umfrage-Rekord: HIER steht die AfD jetzt vor der absoluten Mehrheit

In Sachsen-Anhalt erreicht die AfD laut aktueller INSA-Umfrage einen neuen Rekordwert: 40 Prozent. Die CDU fällt deutlich zurück – und ohne die AfD wäre kaum noch eine Mehrheit möglich.

© APA/dpa/Hannes P Albert

Neues Umfrage-Hoch für die AfD: Würde in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt, käme die Partei laut einer aktuellen INSA-Erhebung für das Nachrichtenportal „Nius“ auf 40 Prozent – der höchste jemals gemessene Wert.

ARCHIV - 19.09.2023, Berlin: Tino Chrupalla, Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, äußert sich vor der Sitzung der Bundestagsfraktion der AfD im Deutschen Bundestag. (zu dpa «AfD: «Tätlicher Vorfall» gegen Parteichef Chrupalla in Ingolstadt») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Bernd von Jutrczenka

CDU verliert deutlich

Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff (71) erreicht in der Umfrage nur noch 26 Prozent. Bei der letzten INSA-Erhebung im Januar lag die CDU mit 32 Prozent noch knapp vor der AfD (31 Prozent). Damit hat sich das Kräfteverhältnis in Sachsen-Anhalt deutlich verschoben.

Haseloff, seit 2011 im Amt, hat im August angekündigt, 2026 nicht mehr zu kandidieren. Die CDU will im November Wirtschaftsminister Sven Schulze (46) als Spitzenkandidaten nominieren.

© Getty

Kleine Parteien kämpfen ums Überleben

Die Linke legt leicht zu und kommt auf 11 Prozent.

Die SPD rutscht weiter ab und würde mit 6 Prozent nur knapp im Landtag bleiben – ebenso das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

FDP und Grüne wären mit jeweils 3 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten.

Politische Folgen: schwierige Mehrheiten

Eine Mehrheit ohne die AfD wäre laut Umfrage nur noch in einem Vierer-Bündnis aus CDU, SPD, BSW und Linken möglich.