Umfrage-Rekord: HIER steht die AfD jetzt vor der absoluten Mehrheit

In Sachsen-Anhalt erreicht die AfD laut aktueller INSA-Umfrage einen neuen Rekordwert: 40 Prozent. Die CDU fällt deutlich zurück – und ohne die AfD wäre kaum noch eine Mehrheit möglich.
Neues Umfrage-Hoch für die AfD: Würde in Sachsen-Anhalt am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt, käme die Partei laut einer aktuellen INSA-Erhebung für das Nachrichtenportal „Nius“ auf 40 Prozent – der höchste jemals gemessene Wert.
CDU verliert deutlich
Die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff (71) erreicht in der Umfrage nur noch 26 Prozent. Bei der letzten INSA-Erhebung im Januar lag die CDU mit 32 Prozent noch knapp vor der AfD (31 Prozent). Damit hat sich das Kräfteverhältnis in Sachsen-Anhalt deutlich verschoben.
Haseloff, seit 2011 im Amt, hat im August angekündigt, 2026 nicht mehr zu kandidieren. Die CDU will im November Wirtschaftsminister Sven Schulze (46) als Spitzenkandidaten nominieren.
Kleine Parteien kämpfen ums Überleben
- Die Linke legt leicht zu und kommt auf 11 Prozent.
- Die SPD rutscht weiter ab und würde mit 6 Prozent nur knapp im Landtag bleiben – ebenso das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).
- FDP und Grüne wären mit jeweils 3 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten.
Politische Folgen: schwierige Mehrheiten
Eine Mehrheit ohne die AfD wäre laut Umfrage nur noch in einem Vierer-Bündnis aus CDU, SPD, BSW und Linken möglich.