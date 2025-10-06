Alles zu oe24VIP
Chrupalla
Die AfD zieht davon: Neuer Umfragerekord

06.10.25, 18:29
Neuer Tiefschlag für Union und SPD: Im aktuellen INSA-Meinungstrend für die deutsche "Bild" liegt die AfD erstmals deutlich vorne – und erreicht ihren höchsten Wert überhaupt. 

Die AfD baut ihren Vorsprung in den Umfragen weiter aus. Laut dem aktuellen INSA-Meinungstrend kommt die Partei auf 26,5 Prozent – ein neuer Rekordwert. Damit liegt sie zwei Punkte vor der Union, die auf 24,5 Prozent fällt.

AfD auch bei sicheren Stimmen vorn

Bei den sogenannten „sicheren Stimmen“ liegt die AfD ebenfalls in Führung. 21 Prozent der Befragten wollen sie ganz sicher wählen, die Union erreicht hier nur 18 Prozent.

AfD und Union gemeinsam mit Mehrheit

Auch bei möglichen Koalitionen zeigt sich die neue Stärke der AfD: CDU/CSU und AfD kämen zusammen auf 51 Prozent der Stimmen – eine rechnerische Mehrheit. Für eine parlamentarische Mehrheit werden 44 Prozent benötigt.

SPD und Grüne verlieren weiter

  • Die SPD fällt in der Umfrage auf 14,5 Prozent (–1) und verliert auch bei den sicheren Stimmen – von 11 auf 9 Prozent.
  • Die Grünen büßen leicht ein und stehen nun bei 11 Prozent (–0,5).
  • Leicht zulegen kann dagegen die Linke mit 11,5 Prozent (+0,5).

Kleine Parteien bleiben unter fünf Prozent

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht 4 Prozent, die FDP liegt bei 3,5 Prozent (+0,5).Die Sonstigen Parteien kommen zusammen auf 4,5 Prozent (+0,5).

