Merz: CDU geht in härtere Auseinandersetzung mit der AfD

"Ignorieren geht nicht mehr"

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine härtere Gangart seiner Partei im Umgang mit der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) angekündigt. "Wir müssen uns und wir werden uns mit der AfD auch inhaltlich sehr viel stärker auseinandersetzen", sagte der CDU-Chef am Freitagabend in der Sendung "MDR aktuell". "Ignorieren geht nicht mehr."

Es gehe darum, die Unterschiede herauszustellen, sagte Merz. "Was droht unserem Land, wenn die AfD stärker wird – oder möglicherweise sogar in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten stellt? Das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen." Im Bundesland Sachsen-Anhalt wird im September kommenden Jahres gewählt, in Umfragen liegt die AfD derzeit deutlich vor den anderen Parteien.

Es gebe "große Unterschiede, auch in unserem Demokratieverständnis, wie wir miteinander umgehen", sagte Merz über das Verhältnis seiner Partei zur AfD. "Und ich werde die CDU genau in diese Richtung führen: dass wir eine Sachauseinandersetzung führen, sehr viel klarer, sehr viel deutlicher noch, als wir das bisher getan haben." Das Thema solle bei einer CDU-Klausurtagung in zwei Wochen diskutiert werden.