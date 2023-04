Affäre? Todes-Drama um Kurz-Chef Peter Thiel

Der Chef von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Milliardär Peter Thiel, ist in eine brisante Angelegenheit verwickelt: Der Model-Freund des Tech-Moguls starb Anfang März bei einem Sturz vom Balkon. Was wusste Thiels Ehemann von der Liebschaft?

Drei Jahre soll die Romanze zwischen Thiel und Model Jeff Thomas gelaufen sein, berichtet die "Daily Mail". Dabei zeigte sich der Milliardär auch immer wieder großzügig: Er stellte Thomas ein Anwesen im Wert von 13 Millionen Dollar in den Hollywood Hills zur Verfügung, lud ihn auf Luxus-Trips nach Europa ein und schenkte ihm einen 300.000-Dollar-Sportwagen.

Brisanterweise ist Thiel auch seit 2017 mit Matt Danzeisen verheiratet, das homosexuelle Paar hat auch zwei Kinder. Interessantes Detail am Rande: Die Hochzeit fand in Wien statt.

Die "Daily Mail" will aus den elitären Kreisen des Paares erfahren haben, dass Thiels Beziehung zu Thomas ein "offenes Geheimnis" war. Fraglich ist jedoch, ob auch Danzeisen von der Affäre wusste.

Thiel zu Silvester konfrontiert: "Warum ist ER hier?"

Am 8. März 2023 fand die Liebschaft jedenfalls ein tragisches Ende: Thomas stürzte von seinem Apartment in einem Hochhaus in Miami in den Tod. Die Beziehung soll jedoch bereits zuvor abgekühlt sein, nachdem es zum Jahreswechsel zu einer hitzigen Konfrontation gekommen war. Zu Silvester veranstaltete Thiel eine Party in seinem Anwesen in Miami Beach. Als sein Gatte Danzeisen separat anreiste, entdeckte er unter den feiernden Gästen auch Thomas. Danzeisen soll über die Anwesenheit des Nebenbuhlers in Rage geraten sein, denn Thomas stand nicht auf der von ihm erstellten offiziellen Gästeliste. Laut Zeugen konfrontierte Danzeisen daraufhin Thiel und fragte: "Warum ist ER hier?"

Die Szene soll vor allem für Thomas aufwühlend und demütig gewesen sein, heißt es im Bericht weiter. Danzeisen verlangte vor den rund 100 Gästen, dass Thomas von den Security-Mitarbeitern von der Party hinausgeleitet wird. Nach dem Abend soll Thiel auch die finanziellen Zuwendungen für seinen Lover eingestellt haben.

Umfeld sieht Party-Eklat als Mitgrund

Nun vermuten Freunde von Jeff Thomas, dass dessen Tod auch mit dem Vorfall bei der Silvester-Party zusammenhängt. Sein Bruder verriet in einem Facebook-Posting, dass er mit Drogensucht und psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Der Eklat rund um Thiel und Danzeisen habe seine Krise noch verschärft. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Suizid, doch eine offizielle Todesursache steht noch nicht fest.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.