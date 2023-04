Affäre von Kurz-Chef Thiel unterschrieb vor Tod Schweige-Vertrag

Der Chef von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Milliardär Peter Thiel, ist in einen mysteriösen Todesfall verwickelt. Sein Liebhaber stürzte in den Tod – doch vorher unterschrieb er noch einen Schweigevertrag ...

Im Todesfall um Peter Thiels Affäre kommen immer mehr mysteriöse Details ans Licht. Der Model-Freund des Tech-Moguls starb Anfang März bei einem Sturz vom Balkon eines Hochhauses. Die Beziehung zwischen Thiel und Jeff Thomas soll jedoch bereits zuvor abgekühlt sein, nachdem es zum Jahreswechsel zu einer hitzigen Konfrontation gekommen war. Zu Silvester veranstaltete Thiel eine Party in seinem Anwesen in Miami Beach. Als sein Gatte Danzeisen separat anreiste, entdeckte er unter den feiernden Gästen auch Thiels Affäre. Danzeisen soll über die Anwesenheit des Nebenbuhlers in Rage geraten sein, denn Thomas stand nicht auf der von ihm erstellten offiziellen Gästeliste. Laut Zeugen konfrontierte Danzeisen daraufhin Thiel und fragte: "Warum ist ER hier?" Danach wurde Thomas vom Sicherheitspersonal abgeführt.

Affäre? Todes-Drama um Kurz-Chef Peter Thiel

Kurz-Chef unterstützt Trump-Sieger

Nach dem Party-Vorfall soll sich Thomas' psychischer Zustand verschlechtert haben. Außerdem soll Thiel seine finanziellen Zuwendungen - er hatte ihn jahrelang mit Geld, Luxus-Gegenständen, Reisen und einer Wohnung versorgt - eingestellt haben.

Thomas sprach mit Medien über Beziehung

Das hatte laut "Daily Mail" damit zu tun, dass Thomas offenbar gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung mit Thiel verstoßen hat. Jeff Thomas sprach mit einem Journalisten über seine Verbindung zu Thiel, bezeichnete sich als „ein Freund“. Was noch im Schweigevertrag steht, ist nicht bekannt – Insider schließen jedoch nicht aus, dass der Inhalt mit Thomas' Tod zu tun hat.

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Suizid, doch eine offizielle Todesursache steht noch nicht fest. Für mehrere Augenzeugen sah es laut Medienberichten jedenfalls NICHT nach einem Unfall aus, als das Model in den Tod stürzte. Jeff Thomas’ Agentin Luli Batista sagte hingegen der „New York Post“: „Er ist möglicherweise gestürzt, während er ein Selfie gemacht hat.“

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.