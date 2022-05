Kurz-Chef unterstützt Trump-Sieger

Triumph für den Chef von Ex-Kanzler Kurz in den USA: Trump-Kandidat siegte.

Ohio. Tech-Milliardär Peter Thiel, neuer Kurz-Arbeitgeber, unterstützte Senatskandidaten J. D. Vance in Ohio. Vance siegte am Dienstag überzeugend bei den Republikaner-Vorwahlen. Der rechte Kommentator und Financier zieht damit in die Wahlschlacht für die „Midterm“-Kongresswahlen Anfang November.

Kurz arbeitet für Thiels Finanzholding als „Globaler Strategiechef“. Jahressalär mehr als 300.000 Euro. Beim „Politprojekt Vance“ hat Thiel nicht nur 15 Mio. Dollar in dessen Wahlkampf gesteckt, sondern auch eine Wahlempfehlung durch Donald Trump orchestriert. Ex-Paypal-Mitgründer Thiel ist eng mit Trump verbunden, er unterstützte 2016 dessen Wahlkampf. Für Vance setzte Thiel als Politlobbyist auf eine gewiefte Strategie: Statt TV-Werbung konzentrierte er sich auf Vance-Auftritte in konservativen Medien und effiziente Auswertung von Wählerdaten durch seine Firma Palantir. Thiel gilt als Daten-Guru. Die „Midterms“ im Herbst gelten als Test für Trump, der auf eine Rückkehr ins Weiße Haus schielt. Thiel könnte auch hier zum Drahtzieher werden – mit Kurz in seinem Büro in West Hollywood.