Aida-Kreuzfahrtschiff rettet Flüchtlinge im Mittelmeer

Das Kreuzfahrtschiff „Aida Blu“ musste östlich von Sizilien einer überfüllten Segeljacht helfen.

Immer mehr Flüchtlinge versuchen über das Mittelmeer von Afrika nach Europa zu kommen. Laut UNHCR sind dieses Jahr etwa 186.000 Menschen angekommen, mehr als 2.500 Migranten sind bei dem Versuch ums Leben gekommen.

Wie dramatisch die Situation im Mittelmeer ist, bekamen die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Aida Blu“ am Montag hautnah mit. Wie RTL berichtet, wurde das Schiff von den italienischen Behörden zur Rettung eines Segelbootes in Seenot gerufen.

Exklusiv bei RTL/ntv: Das Kreuzfahrtschiff #Aida Blu rettet Flüchtlinge aus Seenot. Östlich von Sizilien auf dem #Mittelmeer https://t.co/bZZp2Z710K pic.twitter.com/OrqGN22fTZ — Lukas Wilhelm (@wilhluk) October 2, 2023

Flüchtlinge durften nicht an Bord

Wenig später näherte sich dann von der Backbordseite ein Boot mit etwa 40 Flüchtlingen an Bord. „Vor Ort entdeckte die Crew anstelle eines Segelbootes in Seenot eine Yacht, deren maximale Personenkapazität weit überschritten war“, so Aida.

Die Flüchtlinge wurden von der Crew betreut und bekamen auch etwas zu essen, durften aber nicht auf das Kreuzfahrtschiff: „Die Menschen waren nicht in akuter Lebensgefahr. Die Situation war jederzeit unter Kontrolle“, so ein Aida-Sprecher zu RTL. Einige Zeit später wurden die Migranten dann von der italienischen Küstenwache abgeholt.