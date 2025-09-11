Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Charlie Kirk
© Getty Images

Laut Medienberichten

Air Force Two soll Kirks Leiche überführen

11.09.25, 21:21
Teilen

Der Leichnam des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk soll mit dem Flugzeug des US-Vizepräsidenten JD Vance aus Utah nach Arizona überführt werden.

Der Republikaner und seine Frau Usha Vance hätten vor, gemeinsam mit Familienmitgliedern und Freunden von Kirk in der Air Force Two nach Phoenix zu fliegen, wo der Podcaster gelebt haben soll, berichteten der Sender CBS News und die Nachrichtenseite "Politico" unter Berufung auf Regierungsbeamte und einen Insider.

Der Vizepräsident und seine Frau reisten demnach am Donnerstag bereits nach Salt Lake City im Bundesstaat Utah. Ursprünglich war geplant, dass Vance am selben Tag zum Gedenken an die Terroropfer vom 11. September 2001 zur 9/11-Gedenkstätte in New York fliegt. Offiziell machte er zunächst keine Änderung dieser Pläne bekannt.

Air Force Two
© APA

Kirk war am Mittwoch in Utah auf einem Universitätscampus erschossen worden, wo er aufgetreten war. Er war ein einflussreicher Vertreter der Trump-Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und unterstützte den heutigen Präsidenten in dessen Wahlkampf.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden