Kirk-Attentat: FBI veröffentlicht Foto von Verdächtigem

Am Mittwoch wurde Charles Kirk bei einer Pro-Trump-Veranstaltung auf dem Campus der Utah Valley University (Utah) erschossen. Die Fahndung nach dem Täter läuft auf Hochtouren.

Nach dem tödlichen Angriff auf den einflussreichen rechten US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk suchen die Behörden in den USA weiter nach dem Schützen. Das FBI fahndet nach einem Verdächtigen. Es gebe Videomaterial von dem Schützen, der noch nicht identifiziert sei.

Inzwischen hat das FBI ein Foto vom Verdächtigen veröffentlicht:

"Wir bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung dieser Person, die im Zusammenhang mit der tödlichen Erschießung von Charlie Kirk an der Utah Valley University von Interesse ist", das FBI-Büro in Salt Lake City auf der Plattform X.

Laut FBI: Waffe des Kirk-Attentäters gefunden

Das FBI gab ebenfalls bekannt, die Waffe des Attentäters gefunden zu haben. Demnach soll es sich dabei um ein "Hochleistungs-Bolzengewehr" handeln. Diese Schusswaffe, auch Repetiergewehre genannt, werden unter anderem als Präzisionswaffe von Scharfschützen des Militärs verwendet. Diese Gewehre ermöglichen es Ziele aus großer Distanz zu treffen. Laut bisherigen Einschätzungen der Ermittler sei Kirk aus 180 Metern Entfernung tödlich getroffen worden.

US-Präsident Donald Trump ließ die Fahnen weltweit auf halbmast setzen und schickte seinen Vize JD Vance nach Utah, um dort die Angehörigen zu treffen.

Der berühmteste konservative Influencer Charlie Kirk wurde bei einem Attentat getötet. © Getty Images

Republikanischer Gouverneur: "Politisches Attentat"

Das FBI geht von einer gezielten Tat aus. Als "politisches Attentat" stuft Utahs republikanischer Gouverneur Spencer Cox den Schussvorfall ein. Der Angriff hatte sich in dem westlichen US-Bundesstaat auf einem Uni-Campus ereignet, wo Kirk aufgetreten war.

Wichtiger Vertreter der MAGA-Bewegung

Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Trump-Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) und unterstützte heutigen Präsidenten in dessen Wahlkampf. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts. Er ging häufig öffentlich in Rededuelle und war rhetorisch versiert.

Kirk richtete sich an ein jüngeres Publikum und gründete 2012 die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die an vielen Highschools und Hochschulen aktiv ist. Er wollte in den nächsten Wochen an vielen weiteren Unis auftreten - unter dem Motto "American Comeback".