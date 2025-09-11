Alles zu oe24VIP
FBI
Mega-Belohnung

FBI setzt Kopfgeld aus! 100.000 Dollar für Hinweise auf Kirk-Killer

11.09.25, 19:43
Das FBI fahndet immer noch nach dem Täter, der den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk in Utah erschossen hat. Jetzt wurde sogar ein Kopfgeld von 100.000 Dollar für Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Killers ausgesetzt. 

Dem Beauftragten für öffentliche Sicherheit in Utah, Beau Mason, zufolge ist der mutmaßliche Schütze im College-Alter und fügte sich unauffällig in das Umfeld der Utah Valley University ein. 

100.000 Dollar für Hinweise

Nichts bleibt unversucht, das FBI setzt ein sehr hohes Kopfgeld für den Kirk-Attentäter aus, ganze 100.000 Dollar sollen Helfende erhalten, wenn sie dem FBI wichtige Hinweise zum Kirk-Killer liefern. 

Ein einziger Schuss brachte ihn um

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor rund 3.000 Menschen an der Universität in dem konservativen Bundesstaat mit einem einzigen Schuss getötet worden. Den Ermittlern zufolge war der Täter wenige Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf dem Campus eingetroffen und auf ein nahe gelegenes Dach gestiegen.

Kirk, ein entschiedener Verfechter des Rechts auf Waffenbesitz, beantwortete gerade eine Frage aus dem Publikum zu Massenerschießungen, als ihn die Kugel in den Hals traf. Aufnahmen des Vorfalls zeigten, wie Zuschauer in Panik flohen. Kirk galt als einflussreicher konservativer Aktivist und enger Verbündeter von Trump. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts. 

Trump und Co. betrauern Kirk 

Präsident Donald Trump kündigte unterdessen an, Kirk posthum die Freiheitsmedaille des Präsidenten zu verleihen, die höchste zivile Auszeichnung der USA. Vizepräsident JD Vance sagte eine Reise nach New York ab, um stattdessen Kirks Familie zu besuchen. Führende Politiker beider Parteien verurteilten zwar die Gewalt.

