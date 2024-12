Amokfahrt erinnert an Terror-Akt in Berlin

Fast auf den Tag genau 2016 starben 13 Menschen auf Weihnachtsmarkt.

Die Szenen am Weihnachtsmarkt in Magdeburg erinnerten viele an die Terror-Fahrt vor acht Jahren in der deutschen Hauptstadt Berlin. Fast auf den Tag genau, am 19. Dezember 2016, war dort ein islamistischer Terrorist mit einem entführten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt bei der Gedenkkirche am Breitscheidplatz gerast. Der Täter soll damals kurz vor der Tat noch mit Glaubensbrüdern online Kontakt gehabt haben, ehe er um 20 Uhr den LKW, der mit 25 Tonnen Baustahl beladen war, in die Menschenmenge steuerte.

Dabei wurden zwölf Menschen getötet, das 13. Opfer starb 2021 an den Folgen seiner Verletzungen. Mehr als 70 Menschen wurden damals verletzt. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.

Erst am Donnerstag fand in Berlin ein Gedenkgottesdienst für die Opfer des Anschlages statt. Um 20 Uhr erklangen dazu auch 13 Glockenschläge zu Ehren der Todesopfer. Einen Tag später kam es zu der Horror-Tat in Magdeburg.