Karner: "Aktuelle Lagebeurteilung auch in Österreich"

Nachdem auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist und dabei mehrere Menschen tötete und Dutzende verletzte, kündigte Innenminister Gerhard Karner eine aktuelle Lagebeurteilung auch in Österreich an.

Bei dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind laut Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff mindestens zwei Menschen gestorben – ein Erwachsener und ein Kleinkind. Etwa 70 Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter sei ein seit 2006 in Deutschland lebender Arzt aus Saudi-Arabien. Der festgenommene Mann ist nach jetzigem Stand ein Einzeltäter. Mehrere Tote bei Terror-Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt-Anschlag: Täter kommt aus Saudi-Arabien

Video zeigt Anschlag auf Weihnachtsmarkt Nach dem Anschlag in Magdeburg, kündigte Innenminister Gerhard Karner eine aktuelle Lagebeurteilung auch in Österreich an. "Die Meldungen aus Magdeburg machen fassungslos. Nach solch dramatischen Ereignissen erfolgt selbstverständlich eine aktuelle Lagebeurteilung auch in Österreich. Zudem wurden die Sicherheitsmaßnahmen für Weihnachtsmärkte in ganz Österreich bereits vor mehreren Wochen erhöht. Es sind seither sowohl Spezialkräfte, als auch Zivilermittler im Einsatz. Der Verfassungsschutz steht im engen Austausch mit zahlreichen europäischen Sicherheitsbehörden, um permanent die Lage beurteilen zu können", sagt Innenminister Gerhard Karner.