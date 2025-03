Anlass zur Hoffnung: Papst will Charles treffen

Spekulationen über mögliche Begegnung im Rahmen der Italien-Reise des Königspaares

Zeichen einer leichten Besserung bei Papst Franziskus geben Anlass zur Hoffnung. Italienische Medien schließen nicht aus, dass der Papst am 8. April König Charles III. und Königin Camilla treffen könnte, die einen Besuch in Rom angekündigt haben. Der Buckingham-Palast teilte am Dienstag mit, für 8. April sei eine Audienz des Papstes für König Charles III. und Königin Camilla vorgesehen.

Bei dem Gespräch mit dem Monarchen, der sich seit vielen Jahren für Umweltthemen engagiert, soll es demnach vor allem um die Themen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung gehen. Der Vatikan hat das Treffen bisher nicht bestätigt. Die Begegnung findet laut Buckingham-Palast im Rahmen einer Italien-Reise des Königspaars statt, die von 7. bis 10. April dauert.

Keine Bestätigung seitens des Vatikans

Dass der Buckingham-Palast den Besuch von König Charles III. und Königin Camilla am 8. April bei Papst Franziskus angekündigt habe, sei nicht als Bestätigung des Vatikans zu interpretieren, so das vatikanische Presseamt. Der Heilige Stuhl kündige Staatsbesuche beim Papst immer nur wenige Tage vor dem eigentlichen Termin an. Das Königspaar halte sich nicht nur im Vatikan auf, sondern besuche weitere Orte und Persönlichkeiten in Italien. Der Besuch sei bereits seit einiger Zeit geplant gewesen.

Das Treffen mit dem Papst ist geplant, um im katholischen Jubiläumsjahr die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der anglikanischen Kirche von England zu feiern, deren Oberhaupt der britische König ist. Auf dem offiziellen Programm stehen neben der Audienz von Charles und Camilla mit dem Papst auch die Teilnahme an einer Feier in der Sixtinischen Kapelle, bei der es um die "Bewahrung der Schöpfung" geht - ein Thema, das dem britischen König und auch dem Papst schon immer am Herzen liegt.

Auf dem Programm steht auch ein Besuch der Monarchen in der aus dem 4. Jahrhundert stammenden päpstlichen Basilika St. Paul vor den Mauern. Es ist das erste Mal seit der Zeit vor der Reformation, dass ein englischer Monarch die Schwelle dieser Kirche überschreitet. Camilla wird auch mit katholischen Nonnen zusammentreffen, die im Kampf gegen Frauenhandel und Gewalt gegen Frauen aktiv sind. Außerdem ist eine Luftparade über Rom mit der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe, den Frecce Tricolori, und den Red Arrows der britischen Luftwaffe geplant.