Anna (18) auf Kreuzfahrtschiff erwürgt

Die Leiche der jungen Frau wurde unter dem Bett gefunden.

Was als Karibikurlaub begann, endete für die 18-jährige Anna K. aus Florida in einer Tragödie. Die junge Frau wurde an Bord der „Carnival Horizon“ tot aufgefunden, woraufhin das FBI die Ermittlungen übernahm. Der Vorfall ereignete sich am letzten Tag der Reise, kurz bevor das Schiff in Miami anlegte. Passagiere berichteten von einem medizinischen Notfallcode und überraschend früh geräumten Kabinenbereichen – Angaben, die viele Spekulationen auslösten.

Leiche unter Bett

Laut Medienberichten wurde Annas Körper vom Kabinenpersonal unter einem Bett entdeckt. Die 18-Jährige wurde offenbar erwürgt – die Rechtsmediziner entdeckten zwei blaue Flecken an ihrem Hals.

© Getty

Das FBI ermittelt nun gegen den Stiefbruder der 18-Jährigen. Der Ex-Freund von Anna berichtete dem TV-Sender „Inside Edition“, dass die junge Frau große Angst vor ihrem Stiefbruder gehabt habe. Sie habe sich von ihm belästigt gefühlt und deshalb oft lieber bei Freunden übernachtet.