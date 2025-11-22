Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Anna
© instagram

Horror in Karibik

Anna (18) auf Kreuzfahrtschiff erwürgt

22.11.25, 08:01
Teilen

Die Leiche der jungen Frau wurde unter dem Bett gefunden. 

Was als Karibikurlaub begann, endete für die 18-jährige Anna K. aus Florida in einer Tragödie. Die junge Frau wurde an Bord der „Carnival Horizon“ tot aufgefunden, woraufhin das FBI die Ermittlungen übernahm. Der Vorfall ereignete sich am letzten Tag der Reise, kurz bevor das Schiff in Miami anlegte. Passagiere berichteten von einem medizinischen Notfallcode und überraschend früh geräumten Kabinenbereichen – Angaben, die viele Spekulationen auslösten.

Leiche unter Bett

Laut Medienberichten wurde Annas Körper vom Kabinenpersonal unter einem Bett entdeckt. Die 18-Jährige wurde offenbar erwürgt – die Rechtsmediziner entdeckten zwei blaue Flecken an ihrem Hals.

Carnival Horizon
© Getty

Das FBI ermittelt nun gegen den Stiefbruder der 18-Jährigen. Der Ex-Freund von Anna berichtete dem TV-Sender „Inside Edition“, dass die junge Frau große Angst vor ihrem Stiefbruder gehabt habe. Sie habe sich von ihm belästigt gefühlt und deshalb oft lieber bei Freunden übernachtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden