Glatteis-Schock: Ganzes Bundesland sperrt am Montag die Schulen zu

Wegen der Gefahr durch starkes Glatteis stellt das deutsche Nordrhein-Westfalen am Montag landesweit auf Distanzunterricht um. In den Schulen gibt es nur eine Notbetreuung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor gemahnt, es gebe für Montagmorgen in ganz Nordrhein-Westfalen wie auch in anderen Bundesländern „hohes Unwetterpotenzial“ durch gefrierenden Regen. „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler haben für uns oberste Priorität. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU), laut der deutschen Bild.

Warmfront trifft auf Frost

Sorgen macht den Meteorologen eine Warmfront, die nach einer Phase mit strengem Frost viel Regen bringen könnte. Die Regenschauer sollen ab Mitternacht von Westen aus nach Nordrhein-Westfalen hineinziehen. Auf den gefrorenen Böden könne es dann schnell spiegelglatt werden. „Es ist mit teils massiven Auswirkungen zu rechnen“, mahnte der DWD.

Die größte Gefahr gebe es zwischen Mitternacht und 10.00 Uhr – in Ostwestfalen bis 13.00 Uhr. Eine genauere Prognose sei erst am Sonntagnachmittag möglich, schrieben die Meteorologen.

Schon Freitag ungewöhnlich leer

Bereits am Freitag waren wegen Sturmtief „Elli“ viele Klassenzimmer ungewöhnlich leer. Einige Schulen hatten es den Eltern ausdrücklich freigestellt, ob sie ihre Kinder angesichts der starken Schneefälle zur Schule schicken oder daheim lassen.

Eltern können selbst entscheiden

Ohnehin gelte die Regelung, dass Eltern bei extremen und plötzlich auftretenden Witterungsverhältnissen entscheiden könnten, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar sei oder nicht, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Schulministeriums. Wichtig sei nur, die Kinder in einem solchen Fall bei der Schule abzumelden.