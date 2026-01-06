Steyrer Sterneköche gehen getrennte Wege

Die Steyrer Gastroszene stellt sich neu auf.

Steyr. Ihre Zusammenarbeit wurde im vergangenen Jahr mit einem Michelin-Stern gewürdigt, doch nun wollen Lukas Kapeller und Michael Schlöglhofer künftig getrennte Wege gehen.

Lukas Kapeller will sein Restaurant Kapeller in der Steyrer Damberggasse künftig zweimal im Monat für jeweils drei Tage öffnen.„Die Tische werden bewusst näher an die Küche gesetzt, um Abläufe, Handgriffe und die Atmosphäre eines Abends unmittelbar erlebbar zu machen“, so der Spitzenkoch gegenüber der Tips Wochenzeitung.

Auch beim beliebten Restaurant Franz Ferdinand mit norditalienischer Küche beim Roten Brunnen gibt es News. Die langjährigen Betreiber verkündeten auf Facebook. "Es ist an der Zeit, dass wir den Betrieb in junge Hände übergeben. Wir werden die Zeit bis Ende Jänner für Übergabetätigkeiten nutzen und das Restaurant nicht mehr öffnen. Die Neueröffnung ist für die Frühjahrsmonate geplant."