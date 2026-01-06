Mühlviertler von Stier an die Wand gedrückt und verletzt

64-Jähriger ins Linzer Uniklinikum geflogen.

OÖ. Ein 800 Kilo schwerer Stier hat am Montagnachmittag im Bezirk Rohrbach einen 64-jährigen Landwirt gegen eine Stallbox gedrückt und verletzt. Der Mann, der am Hof seines Sohnes ausgeholfen hatte, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler-Universitätsklinikum nach Linz geflogen, berichtete die Polizei.

Über seinen Zustand war nichts Näheres bekannt.