Iran
© X

Proteste in Iran

Italien unterstützt "demokratische Bestrebungen des Volkes"

11.01.26, 21:09
Die italienische Regierung hat sich besorgt über die Entwicklungen im Iran gezeigt. 

Die Regierung in Rom unterstütze "die demokratischen Bestrebungen des iranischen Volkes", schrieb Außenminister Antonio Tajani auf X. Er forderte die iranischen Behörden auf, die Menschenrechte und die grundlegenden Freiheiten aller Demonstrierenden zu gewährleisten und "in jedem Fall auf die beschämende Anwendung der Todesstrafe als repressives Mittel zu verzichten".

"Mein Beileid gilt den Menschen, die während der Demonstrationen ihr Leben verloren haben", fügte Tajani hinzu. Italien sei gemeinsam mit seinen europäischen Partnern Träger einer intensiven diplomatischen Initiative, um rasch zu einer positiven Lösung der Krise zu gelangen, "die den Bestrebungen des iranischen Volkes sowie der Sicherheit seiner Bürger Rechnung trage".

