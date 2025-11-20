Kreuzfahrt-Drama: 18-Jährige tot unter Bett gefunden

Das Zimmerservice fand die Leiche der jungen Frau unter dem Bett.

Was als Karibikurlaub begann, endete für die 18-jährige Anna K. aus Florida in einer Tragödie. Die junge Frau wurde an Bord der „Carnival Horizon“ tot aufgefunden, woraufhin das FBI die Ermittlungen übernahm. Der Vorfall ereignete sich am letzten Tag der Reise, kurz bevor das Schiff in Miami anlegte. Passagiere berichteten von einem medizinischen Notfallcode und überraschend früh geräumten Kabinenbereichen – Angaben, die viele Spekulationen auslösten.

Erste Spur

Laut Medienberichten wurde Annas Körper vom Kabinenpersonal unter einem Bett entdeckt. Offizielle Informationen zur Todesursache gibt es bisher jedoch nicht.

US-Medien zufolge richtet sich das Interesse der Ermittler auf ein Familienmitglied der Verstorbenen. Wie ABC News berichtet, soll es sich dabei um eines ihrer Stiefgeschwister handeln. Demnach habe die Stiefmutter eine Verschiebung einer Anhörung in einem laufenden Sorgerechtsverfahren beantragt – mit der Begründung, dass eines ihrer minderjährigen Kinder möglicherweise strafrechtlich belastet sein könnte.