Boot kentert: 55 Kreuzfahrt-Passagiere in Seenot

Das Ausflugsboot des deutschen Kreuzfahrtschiffs sank in der Karibik.

Dramatische Szenen in der Karibik. Am Samstag kam es während eines organisierten Landausflugs von Passagieren des deutschen Kreuzfahrtschiffs Mein Schiff 1 plötzlich zu Problemen. Ein Ausflugs-Katamaran mit 55 Urlaubern an Bord geriet in der Bucht von Samaná (Dominikanische Republik) aus bisher ungeklärter Ursache in Seenot und sank kurz darauf.

Nachdem das Boot zu sinken begann, konnten sich alle Personen mit Rettungswesten ins Wasser begeben. Rettungskräfte und Begleitboote waren rasch vor Ort und nahmen die Passagiere auf. Laut Medienberichten wurde niemand schwer verletzt.

© X

Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen. Die Reederei TUI Cruises bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass alle betroffenen Gäste medizinisch betreut und an Bord des Kreuzfahrtschiffs zurückgebracht wurden. Ob auch Österreicher betroffen waren, ist bisher unbekannt.

Die „Mein Schiff 1“ hat Platz für 2.894 Gäste © Getty

Inzwischen hat das Kreuzfahrtschiff die Reise durch die Karibik wieder fortgesetzt.