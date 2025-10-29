Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Lizard Island
© Getty Images

Hilfe kam zu spät

Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf einsamer Insel - tot

29.10.25, 15:25
Teilen

Eine Kreuzfahrtpassagierin ist beim Landgang auf einer Insel im australischen Great Barrier Reef versehentlich zurückgelassen worden und gestorben. 

Wie die australische ABC News berichtet, hatte die 80-jährige Passagierin der "Coral Adventurer" an einer vom Kreuzfahrtanbieter organisierten Gruppenwanderung auf Lizard Island teilgenommen. Unterwegs habe sie der Gruppe gesagt, dass sie nicht weitergehen könne, später aber selbst zum Schiff zurückkehren werde.

Dass ihr das nicht gelang, sei auf dem Schiff zunächst unbemerkt geblieben - und es legte ab. Stunden später fiel dem Bericht zufolge auf, dass die Frau an Bord fehlte. Das Schiff sei umgekehrt und man habe sie als vermisst gemeldet. Behörden leiteten noch am Samstagabend eine Suche bis in die Nacht ein. Am Sonntag sei sie tot gefunden worden. Die Polizei nannte den Tod der Frau "plötzlich und unverdächtig", genauere Angaben zur Todesursache macht ABC nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden