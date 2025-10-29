Alles zu oe24VIP
27-Jähriger ist jüngster Selfmade-Milliardär der Welt
Polymarket

27-Jähriger ist jüngster Selfmade-Milliardär der Welt

29.10.25, 13:15
Shayne Coplan hat in kurzer Zeit viel geschafft: Mit nur 27 Jahren zählt er laut Bloomberg zu den jüngsten Menschen, die ihr Vermögen ohne Erbe oder großen Startvorteil aufgebaut haben. 

Sein Unternehmen Polymarket ist inzwischen Milliarden wert und hat weltweit Aufmerksamkeit erregt.

Start während der Pandemie

Coplan gründete Polymarket im Jahr 2020, mitten in der Corona-Pandemie, damals gerade 21 Jahre alt. Er startete praktisch ohne eigenes Kapital. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage gelang es ihm, ein Unternehmen aufzubauen, das inzwischen international bekannt ist.

Polymarket-CEO Shayne Coplan spricht während des New York Times Dealbook Summit 2024 im Jazz at Lincoln Center am 4. Dezember 2024 in New York City. 

Polymarket im Überblick

Polymarket ist eine Plattform, auf der Nutzer Vorhersagen über verschiedene Entwicklungen treffen und darauf „wetten“ können – eine Art Markt für zukünftige Ereignisse. Die Plattform basiert auf Blockchain-Technologie und verzeichnet laut der Analyseseite Dune bereits 1,3 Millionen Nutzer sowie ein Handelsvolumen von 18,1 Milliarden US-Dollar (ca. 17,1 Milliarden Euro). Nach einer Investition von 2 Milliarden US-Dollar (ca. 1,9 Milliarden Euro) durch die Intercontinental Exchange (ICE), die auch die New York Stock Exchange besitzt, wird Polymarket nun mit rund 9 Milliarden US-Dollar (ca. 8,5 Milliarden Euro) bewertet.

 

Auf der Social-Media-Plattform X schreibt Coplan: „Kühne Ideen sind überall – sie warten nur auf jemanden, der bereit ist, sie umzusetzen. Unternehmertum bedeutet, diese Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.“ Er beschreibt die aktuelle Situation als die Möglichkeit, seinen „größten Traum“ zu leben, und ergänzt: „Das Beste kommt erst noch.“

