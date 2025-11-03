Antarktis-Gletscher verlor Eismassen in Rekord-Tempo

Im Jahr 2022 schrumpfte der Hektoria-Gletscher um fast 25 Kilometer und verunsicherte damit die Forscher.

Am Hektoria-Gletscher haben Forscher eine schockierende Beobachtung gemacht. Dort haben sie den schnellsten jemals beobachteten Gletscherrückzug dokumentiert. Im November und Dezember 2022 verlor der Gletscher bis zu 800 Meter Eis pro Tag.

Von Jänner 2022 bis März 2023 schrumpfte er um 25 Kilometer. Forscher schließen ein derartig schnelles Abschmelzen nun auch für größere Gletscher nicht aus.

Rasanter Verlust

Dynamische Veränderungen betreffen vor allem die Eismassen an der Küste der Antarktischen Halbinsel. Neben den klimatischen Besonderheiten der Region spielt auch der Verlust der Stützelemente, wie das Schelfeis (schwimmende Eisplatte), eine Rolle für die Gletscher.

Zu diesem Ergebnis kommt das Forscherteam um Hauptautorin Naomi Ochwat von der Universität Boulder in Colorado, USA. Sie veröffentlichten ihre Studie im Fachblatt "Nature Geoscience". Die letzten Entwicklungen wurden durch den Verlust des sogenannten Festeises, also von Eis, das auf der Meeresoberfläche aufschwimmt, aber mit der Küste verbunden ist, beeinflusst.

Mehrere Gründe

Der Hektoria-Gletscher hat schon im Jahr 2002 einen erheblichen Eisverlust erlebt. Damals zerfiel das Larsen-B-Eisschelf, eines ehemals ausgedehnten, schwimmenden Schelfeises an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel.

Die aktuellen Entwicklungen konnten die Forscher mithilfe von Satellitenbildern und Geschwindigkeitsmessungen der Gletscherbewegung den Rückzug in den verschiedenen Phasen dokumentieren.

Entscheidend für den hohen Eisverlust war die Gletscherfront. Laut den Forschern erreichte dieser eine flache Ebene. In diesem Bereich geht der Gletscher vom Land ins Meer über. Durch die abnehmende Eisdicke wirkt der Auftrieb des Meerwassers stärker auf den Gletscher. Somit werden die Abbrüche durch Kalbung beschleunigt.