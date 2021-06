Arnie: Wien-Trip nach Scheidungs-Finale

Gerade frisch geschieden, hat Schwarzenegger jetzt Wien im Visier. Der geheime Fahrplan.

Am Wochenende machte er noch mit dem Fahrrad Los Angeles unsicher, heute, oder spätestens morgen wird Arnold Schwarzenegger (73) in Wien erwartet. Mit Privatjet düst er zu seinem Klimagipfel Austrian World Summit 2021. Nach der corona-bedingten Video-Show von 2020 begrüßt er nun am Donnerstag in der Spanische Hofreitschule seine ­illustren Gäste höchstpersönlich. U. a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen oder Bundeskanzler Sebastian Kurz. Nur 450 Zuseher (3G!) sind zur 5-stündigen Konferenz zugelassen. Greta Thunberg, Jane Goodall oder Bundeskanzlerin Angela Merkel melden sich via Video-Schaltung.

Pläne

Bereits morgen Abend wird Arnie zum Foto-Termin im Haus des Meeres erwartet. Für seinen mindestens dreitägigen Wien-Trip hat er wieder eine Luxus-Suite im feudalen Park Hyatt Hotel gebucht. Dort will er am Donnerstag auch während der Konferenz-Pause dinieren.

Frisch geschieden

Nach Wien reist Arnie mit privatem Aufwind. Nach zehn zähen Gerichts-Jahren ist die Scheidung von Maria Shriver seit Freitag offiziell abgeschlossen.