Asteroid 2024 YR4: Nasa trifft Notfallvorbereitungen

Ein Asteroid mit der Bezeichnung 2024 YR4 befindet sich auf einem Kurs, der ihn in sieben Jahren der Erde gefährlich nahebringen könnte.

Die NASA sowie die Europäische Weltraumorganisation (ESA) beobachten seine Bahn genau und treffen Vorbereitungen, um das Risiko eines Einschlags so präzise wie möglich einzuschätzen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer direkten Kollision als gering eingestuft wird, setzen Wissenschaftler modernste Technologien ein, um eine bestmögliche Analyse durchzuführen.

Asteroid 2024 YR4 und seine potenzielle Gefahr

Der Himmelskörper wurde im Dezember 2024 entdeckt und hat eine geschätzte Größe von etwa 90 Metern. Damit ist er in etwa so groß wie der bekannte Glockenturm Big Ben in London (Großbritannien). Wissenschaftler berechneten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Erde bei etwa 2,3 Prozent liegt. Das bedeutet, dass es eine überwältigende Chance gibt, dass der Asteroid unseren Planeten verfehlt – jedoch bleibt das Risiko bestehen. Seit seiner Entdeckung steht 2024 YR4 unter intensiver Beobachtung. Experten nutzen das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST), das leistungsstärkste je gebaute Teleskop, um die Eigenschaften des Objekts genauer zu analysieren. Ziel ist es, eine mögliche Bedrohung frühzeitig zu erkennen und die potenziellen Folgen eines Einschlags zu verstehen.

Wie gefährlich wäre ein Einschlag?

Die ESA betont, dass die Wahrscheinlichkeit eines direkten Treffers bei nur knapp zwei Prozent liegt. Dennoch wird jedes Szenario ernst genommen. Sollte der Asteroid tatsächlich auf die Erde treffen, wären die Auswirkungen wahrscheinlich lokal begrenzt, könnten aber trotzdem gravierend sein. Wissenschaftler ziehen Vergleiche mit dem Tunguska-Ereignis von 1908, als ein Asteroid oder Kometenfragment rund 2.150 Quadratkilometer sibirischen Waldes zerstörte. Ein Problem bei der Einschätzung des Risikos ist die Unsicherheit über die tatsächliche Größe des Asteroiden. Erste Schätzungen schwanken zwischen 40 und 90 Metern. Je heller ein Asteroid erscheint, desto größer ist er in der Regel. Da 2024 YR4 nur wenig Sonnenlicht reflektiert, könnte er tatsächlich größer sein als zunächst angenommen. Diese Unklarheiten machen präzisere Messungen notwendig.

Beobachtungen und Maßnahmen der NASA und ESA

Die kommenden Monate sind entscheidend für die weitere Analyse des Asteroiden. Ab Anfang März 2025 wird das JWST erste detaillierte Beobachtungen vornehmen, wenn sich 2024 YR4 in einer günstigen Position befindet. Weitere Messungen sind für Mai geplant. Hierbei soll untersucht werden, ob sich die Temperatur des Himmelskörpers verändert. Dies liefert wertvolle Hinweise auf seine Zusammensetzung und Oberflächenstruktur.

Allerdings gibt es ein Zeitproblem: Der Asteroid wird sich in einigen Monaten aus unserem Sichtfeld bewegen und erst im Jahr 2028 wieder beobachtet werden können. Dies verleiht den aktuellen Messungen eine besondere Bedeutung, da sie die letzten detaillierten Daten liefern werden, bevor der Asteroid erneut sichtbar wird.

Nur vier Stunden Beobachtungszeit

Die Forschungszeit am JWST ist streng begrenzt. Dennoch haben Wissenschaftler erfolgreich einen Antrag gestellt, um vier Stunden für die Untersuchung des Asteroiden zu erhalten. Dies mag wenig erscheinen, aber Experten sind zuversichtlich, dass diese Zeit ausreicht, um entscheidende Informationen zu sammeln. Die Ergebnisse werden im Anschluss der internationalen Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt.