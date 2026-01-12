Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Gratis Internet bei der AUA
© Getty

bis 21. Jänner

AUA streicht alle Flüge nach Teheran

12.01.26, 21:38
Teilen

Entwicklung im von Massenprotesten heimgesuchten islamischen Staat wird laufend beobachtet

Angesichts der Lage im Iran mit Massenprotesten in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten des Landes haben die Austrian Airlines (AUA) aus Sicherheitsgründen ihre Flüge in die Islamische Republik nunmehr bis inklusive 21. Jänner gestoppt.

Anfangs war dies nur bis inklusive dem heutigen Montag vorgesehen gewesen. Ob der Flugbetrieb nach dem 21. Jänner wieder aufgenommen werden könne, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden und mitgeteilt, teilte Austrian mit.

"Abstimmung mit der Konzernsicherheit"

"Unsere Security Abteilung steht rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Konzernsicherheit und den Sicherheitsbehörden", wurde in einem Statement gegenüber der APA Montagabend betont. "Die Entwicklungen in der gesamten Region werden laufend und engmaschig bewertet."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden