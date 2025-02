Auch Baby Kfir: Hamas übergab Leichen von vier Geiseln

In einer widerlichen Propaganda-Show wurden vier Särge an Israel übergeben.

Die militante Palästinenserorganisation Hamas hat im Gazastreifen die sterblichen Überreste von vier Menschen zunächst an das Rote Kreuz übergeben, die sie wiederum Israel übergibt. In einer TV-Liveübetragung der Vorgänge in Khan Younis waren auf einem Podest vier schwarze Särge zu sehen. Israel will in der Folge die Identität der Leichen prüfen, bei denen es sich laut der Hamas um tote Geiseln handeln soll.

Übergeben werden sollten unter anderem die Leichen einer jungen Frau und ihrer beiden kleinen Kinder. Sie werden vom Team des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zum israelischen Militär und dann nach Israel gebracht. Im November 2023 teilte die Hamas mit, die Buben und ihre Mutter seien bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die israelischen Behörden haben deren Tod jedoch nie bestätigt.

Nach Angaben der Hamas handelt es sich um die Mutter Shiri Bibas und ihre beiden kleinen Söhne Ariel und Kfir. Hinzu komme die Leiche des 84-jährigen Oded Lifshitz.