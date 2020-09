Auch in London Verletzte nach Messer-Angriffen

Britischer Außenminister rief zur Wachsamkeit auf.

Nach Birmingham sind auch in London sind fünf Menschen durch Stiche verletzt worden. Eine Person habe möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Samstagabend im Südosten der britischen Hauptstadt.

Fünf Menschen wurden laut Scotland Yard festgenommen. Wie beim Vorfall in Birmingham waren die Hintergründe der Attacken auch in London zunächst unklar.

Mehrere Menschen in Birmingham durch Stiche verletzt

Mehrere Menschen sind im Zentrum der britischen Stadt Birmingham durch Stiche verletzt worden. Die Polizei der Region West Midlands sprach am Sonntag von einem schweren Vorfall. Nach Angaben des Bürgermeisters Andy Street gab es in Tatortnähe weitere Zwischenfälle, die im Zusammenhang damit stehen sollen. Unklar sei aber noch das Motiv, sagte er dem Sender BBC.