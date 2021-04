Ausgerissene Hunde zerfleischen 85-Jährige im Garten

Die Tiere drangen ins Grundstück ein und bissen die alte Frau mehrfach.

Eine britische Seniorin ist in ihrem eigenen Garten gestorben, nachdem zwei ausgerissene Hunde sie attackiert hatten. Die Tiere waren in das Grundstück der über 80 Jahre alten Frau im englischen Rowley Regis eingedrungen und hatten sie mehrfach gebissen, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Rettungskräfte versuchten, die Schwerverletzte am Ort des Geschehens wiederzubeleben, konnten ihr jedoch nicht mehr helfen.

Die Polizei nahm einen 43 Jahre alten Anrainer aus der Nähe fest. Er stehe unter Verdacht, der Besitzer der Hunde zu sein und diese nicht ausreichend beaufsichtigt zu haben.