Er machte Frauen mit Drogen gefügig und verabreichte ihnen über seinen Penis Kokain. Nun packt Andreas N. erstmals aus.

Dieser Fall sorgte weit über die Grenzen Deutschlands für Aufmerksamkeit. Der gebürtige Österreicher Andreas N. soll mehrere Frauen mittels Drogen gefügig gemacht haben. Anschließend verabreichte der Arzt seinen Opfern über Oralsex Kokain. Eine Frau starb dabei an einer Überdosis. Bereits im Februar 2019 wurde der Arzt wegen schwerer Vergewaltigung und Körperverletzung mit Todesfolge zu neun Jahren Haft verurteilt.

Nachdem er während des Prozesses eisern geschwiegen hatte, packt Andreas N. nun erstmals aus. „Heute bin ich überzeugt, dass es ein Fehler war, dass ich geschwiegen habe. So haben die Richter nur gehört, was die Frauen gegen mich aussagten“, so der 45-Jährige zur BILD.

Arzt gibt Opfern die Schuld

Einer Schuld ist sich der Arzt aber bis heute nicht bewusst. „Ja, es gab die Drogen. Aber ich habe keine der Frauen ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt. Ich habe den besonderen Kick gesucht, und sie haben mitgemacht“

Der gebürtige Österreicher will nun sogar eine Wiederaufnahme des Prozesses erreichen: „Ich will beweisen, dass ich im strafrechtlichen Sinn nicht für den bedauerlichen Tod von Yvonne M. verantwortlich bin.“