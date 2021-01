Als die Polizei zur Tankstelle kam, fand sie dort auf ein halbnacktes Paar vor.

Zu einem äußerst bizarren Überfall kam es in der Nacht auf Mittwoch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Ein 24-jähriger Mann überfiel bewaffnet eine Tankstelle und forderte Geld. Nachdem er einen Angestellten am Tresen verprügelt hatte, stürmte der Räuber ins Hinterzimmer, wo ein zweiter Mitarbeiter saß. Diesen forderte der Mann auf, den Tresor zu öffnen. In der Zwischenzeit konnte ein weiterer Angestellter die Polizei alarmieren.

Räuber an Flucht gehindert

Wie das Portal „Noviny.sk“ schreibt, tauchte dann plötzlich eine 36-jährige Frau auf. Dabei handelte es sich offenbar um eine Kundin der Tankstelle, die aus bisher unbekannten Gründen einen kuriosen Plan verfolgte. Sie begann den Räuber an der Flucht zu hindern, indem sie ihn oral befriedigte.

Als die Polizei nach wenigen Minuten eintraf, fanden die Beamten das Paar halbnackt auf dem Boden zu. Der 24-Jährige wurde festgenommen.