Autofahrer attackiert Klima-Kleber: ''Jemand ist krank''

Bei einem Protest der Klima-Aktivisten der Gruppe ''Letzte Generation'' ging ein wütender Autofahrer auf die Protestierenden los.

Bei einem Klima-Protest am Montag in Dresden rastete ein Autofahrer aus. Er schrie die Aktivisten an und attackierte einen Teilnehmer mit einem Tritt. Der Angreifer rechtfertigt sein Verhalten damit, dass jemand krank sei. "Weg! Geh weg! Jemand bei mir ist krank!", schreit er die Aktivisten an.

Unklar ist, ob der Mann gerade auf dem Weg ins Krankenhaus war, um jemanden dort zu besuchen oder um jemanden dort hinzubringen.

???? Es tut uns leid, dass wir stören. Doch wir können nicht zulassen, dass die Bundesregierung unsere Lebensgrundlagen vernichtet, unwiederbringlich.



Gestern in Dresden: pic.twitter.com/hb3zCdAdl3 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) March 21, 2023

"Es tut uns leid, dass wir stören. Doch wir können nicht zulassen, dass die Bundesregierung unsere Lebensgrundlagen vernichtet, unwiederbringlich", schreiben die Klima-Aktivisten zu dem von ihnen veröffentlichten Video.

Ähnlicher Vorfall in Hamburg

In Hamburg gab es kürzlich einen ähnlichen Fall: Auch dort argumentierte ein Autofahrer damit sein Kind aus dem Krankenhaus abholen zu müssen.

Bei Verkehrsblockaden der Klima-Aktivisten verlieren manche Autofahrer die Geduld – es kommt immer wieder zu Beleidigungen und auch immer häufiger zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Wie in Österreich sorgen auch die Aktivisten in Deutschland mit Verkehrsblockaden und Protestmärschen für Aufsehen. Auch im Nachbarland fordert die Gruppe ''Letzte Generation'' von der Regierung ein entschiedeneres Handeln gegen den Klimawandel.