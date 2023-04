Autofahrerin (75) crasht in Hauswand – tot

Die Pkw-Lenkerin ist im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben.

Deutschland. Am Dienstag ereignete sich in der Nillbergstraße in Homburg ein tödlicher Autounfall. Eine 75-jährige Autolenkerin wollte ihren BMW abstellen, stieß aber zuerst mit einem geparkten Peugeot zusammen und verlor dann die Kontrolle über ihren Wagen, wie "Bild" berichtet.

Die Pkw-Lenkerin raste aus bisher ungeklärter Ursache die abschüssige Straße hinab, krachte in einen Fiat Doblo und crashte danach mit voller Wucht in eine Hauswand.

Frau verstarb im Krankenhaus

Die Unfall-Lenkerin starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Der Doblo-Fahrer (75) erlitt leichte Verletzungen.

Die Hauswand wurde so stark beschädigt, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Die beiden Bewohner (79, 77) kamen bei Bekannten unter.