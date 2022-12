Die blinde Wahrsagerin sagt für das kommende Jahr einen wahren Albtraum voraus.

Die Bulgarin Baba Wanga starb bereits 1996 im Alter von 85 Jahren. Wanga, "Nostradamus des Balkan" genannt, galt als eine der berühmtesten Seherinnen der Welt und wurde als "lebende Heilige" verehrt. Die blinde Frau soll bereits den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September sowie den Aufstieg des IS prophezeit haben.

Prophezeiungen für 2023

Baba Wanga hat vor ihrem Tod 1996 viele Ereignisse vorausgesagt, die tatsächlich eingetreten sind. Für 2023 sagt die blinde Wahrsagerin mehrere Katastrophen voraus.

So soll die Erde 2023 von ihrer Umlaufbahn abweichen. Eine solche Störung hätte verheerende Auswirkungen für das Leben auf unserem Planeten.

Nächstes Jahr soll es den Prophezeiungen der blinden Hellseherin zufolge auch zu einer nuklearen Explosion kommen. Die Sorge vor einem atomaren Zwischenfall stieg im Zuge des Ukraine-Krieges zuletzt deutlich.

Baba Wanga sagt für das kommende Jahr auch einen Sonnen-Tsunami voraus. Darunter sei ein enormer Sonnensturm zu verstehen, der einen massiven Stromausfall verursachen kann.



Doch es gibt einen Lichtblick: Baba Wangas Vorhersagen sind auch in der Vergangenheit nicht alle eingetroffen. Denn in ihren Visionen nahm der Bevölkerungsrückgang in Europa schon 2016 seinen Anfang – als Folge des Dritten Weltkriegs. Dieser hätte laut einer der Bulgarin zugeschriebenen Prophezeiung bereits im Jahr 2010 ausbrechen sollen.