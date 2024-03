Bahnstreik in Deutschland: Auch Ausfälle in Österreich!

Aufgrund eines Lokführerstreiks in Deutschland ist am Dienstag in Österreich mit Ausfällen und Fahrplanänderungen zu rechnen.

Beginnen wird der Arbeitsausstand bei der Deutschen Bahn um 02.00 Uhr in der Früh. Die ÖBB empfehlen Reisen von, nach und über Deutschland zu verschieben. Informationen sind über die Fahrplanauskunft "Scotty" abrufbar. Die Railjet-Verbindungen Wien-München fallen alle aus. Züge der mehrheitlich privaten Westbahn fahren. Es ist der sechste Arbeitskampf im seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn. Im Güterverkehr begann der Arbeitsausstand bereits am Montagabend um 18.00 Uhr. Knackpunkt ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer 35-Stundenwoche für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen. In einer mehrwöchigen Verhandlungsphase hatte sich die Bahn zuletzt auf einen Vorschlag externer Vermittler eingelassen, der 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich vorsah. Die GDL lehnte das jedoch ab. Lesen Sie auch Ab sofort streikt die Deutsche Bahn Der geplante Lokführerstreik der deutschen Gewerkschaft GDL ist am Dienstagabend vom Landesarbeitsgericht Hessen in 2. Instanz bestätigt.

Deutscher Bahnstreik trifft auch Reisende aus Österreich Ab Salzburg kann auf bayerischen Regionalverkehr BRB ausgewichen werden, um nach München zu gelangen