Unbekannter feuerte mehrmals in beliebter Shopping Mall

Ein Schütze hat in einem großen Einkaufszentrum in der thailändischen Hauptstadt Bangkok drei Menschen erschossen. Zwei weitere Opfer seien verletzt worden, berichtete der thailändische Rundfunksender Thai PBS am Dienstag. Der Täter sei am Tatort festgenommen worden. Das auch unter ausländischen Touristen beliebte Einkaufszentrum, in dem sich Luxusgeschäfte befinden, ist eine der bekanntesten Malls in Bangkok und liegt am Bahnhof Siam, einem Knotenpunkt in der Hauptstadt.