Bei Louvre-Coup: Auch Hochzeitsdiadem von Kult-Fürstin geklaut

Ein spektakulärer Kunstraub im Louvre: Auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ist betroffen – eines der gestohlenen Schmuckstücke war ihr Hochzeits-Diadem.

Der Kunstdiebstahl aus dem Pariser Louvre bestürzt auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Unter den gestohlenen Stücken aus dem französischen Kronschatz befindet sich das Diadem, das Gloria 1980 bei ihrer Hochzeit in Regensburg trug.

Gloria von Thurn und Taxis © Neumayr

Vom Kaiserhof nach Regensburg

Das imperiale Perlen-Diadem mit Diamanten wurde 1853 für die Hochzeit von Kaiser Napoléon III. und Eugénie de Montijo angefertigt. 1887 wurden die französischen Kronjuwelen öffentlich versteigert, um Staatsverbindlichkeiten zu begleichen. M. Julius Jacobi ersteigerte das Diadem für 78.100 Francs.

Weg in die Familie Thurn und Taxis

Drei Jahre später kam das Schmuckstück nach Regensburg. Albert, achter Fürst von Thurn und Taxis, erwarb es 1890 als Hochzeitsgeschenk für Erzherzogin Margarete von Österreich. Sie trug es 1950 zu ihrer diamantenen Hochzeit. Das Diadem blieb bis 1992 Teil der fürstlichen Sammlung.

© Getty Images / oe24

Versteigerung aus finanzieller Not

Nach dem Tod ihres Mannes Johannes Fürst von Thurn und Taxis im Jahr 1990 musste Fürstin Gloria rund 45 Millionen D-Mark Erbschaftsteuer zahlen. 1992 ließ sie Teile der Schmucksammlung beim Auktionshaus Sotheby’s in Genf versteigern, darunter das Napoléon-Diadem. Damals sagte sie: „Ich trage nicht so oft Kronen. Weshalb sollte ich also so viele aufbewahren?“

© Getty Images / oe24

Rückkehr nach Frankreich – und Raub im Louvre

Das Diadem wurde von der Vereinigung Amis de Louvre für angeblich 935.000 D-Mark ersteigert und in der Galerie d’Apollon im Louvre ausgestellt. Dort wurde es am Sonntag zusammen mit weiteren Kronjuwelen gestohlen. Laut französischen Medien waren vier Täter beteiligt. Sie sollen über einen Lastenaufzug auf den Balkon gelangt sein, Scheiben eingeschlagen und mit der Beute geflüchtet sein.