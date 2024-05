Bei Mallorca-Aufstiegs-Feier: Polizei schießt auf Fans

Diese Aufstiegsfeier deutscher Fans auf Mallorca ist völlig eskaliert. Am Ballermann kam es zu Schüssen.

Fußball-Fans des deutschen Vereins Alemannia Aachen feierten am Montag den Aufstieg in die dritte Liga und den Sieg im lokalen Landespokal auf Mallorca.

Party auf der Feier-Meile

Die Mega-Fußball-Party auf der berüchtigten Schinkenstraße zwischen „Bierkönig“ und „Bamboleo“ eskalierte plötzlich völlig und es fielen sogar Schüsse. Die Polizei stürmte durch die Partymeile. Ein Beamter hält ein Gewehr in die Höhe und feuert mehrere Schüsse ab.

Auch Profis waren vor Ort

Auf Mallorca trafen sich nicht nur viele deutschen Fans auch Aachen, sondern auch Spieler des Vereins waren vor Ort. Einige Fans sollen in Lokalen randaliert haben. Dan rückte die alarmierte Nationalpolizei an, um die Situation zu entschärfen. Mit Waffen im Anschlag stürmten die Beamten an geschockten Urlaubern vorbei, verjagte die Aachen-Fans. Dabei fielen mehrere Schüsse. Es habe sich um Platzpatronen gehandelt, sagte ein Sprecher der Nationalpolizei der „Mallorca-Zeitung“. Laut Zeugenaussagen sollen zwei Fans von den Gummigeschossen verletzt worden sein.